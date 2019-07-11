У областной больницы в Саратове устроили ДТП из-за открытой двери машины
Сегодня, 11 июля, у областной больницы в Саратове произошла необычная авария.
Как сообщают очевидцы в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте», водитель белого автомобиля Skoda открыл дверь, в которую влетела черная Kia.
В доказательство случившегося горожанка Светлана Кудюшева опубликовала снимки ДТП. На них отчетливо видно, что один из водителей стоит возле своей «ласточки» в бахилах.
.
- Таких полно, открывают двери, думают все должны посреди дороги остановиться и ждать этих царей, — прокомментировала запись Мария Кокаева.
Водители перегородили целую полосу общественного транспорта, из-за чего страдают другие участники дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU