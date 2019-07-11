У областной больницы в Саратове устроили ДТП из-за открытой двери машины

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-11T09:36:16+03:00

Один из водителей даже вышел в бахилах

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Сегодня, 11 июля, у областной больницы в Саратове произошла необычная авария.

Как сообщают очевидцы в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте», водитель белого автомобиля Skoda открыл дверь, в которую влетела черная Kia.

В доказательство случившегося горожанка Светлана Кудюшева опубликовала снимки ДТП. На них отчетливо видно, что один из водителей стоит возле своей «ласточки» в бахилах.

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- Таких полно, открывают двери, думают все должны посреди дороги остановиться и ждать этих царей, — прокомментировала запись Мария Кокаева.

Водители перегородили целую полосу общественного транспорта, из-за чего страдают другие участники дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU