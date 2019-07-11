Под Энгельсом 18-летний водитель сбил мопед с двумя людьми
После удара двухколесный транспорт отлетел на встречку и врезался в другой автомобиль
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Вечером 10 июля в Энгельсском районе Саратовской области сбили водителя мопеда, пострадала в ДТП и его пассажирка.
Авария произошла в 21:30 на 6-м км автоподъезда к селу Липовка.
По предварительным данным ГИБДД, виновник случившегося — 18-летний водитель ВАЗ-21065, который допустил столкновение с мопедом. После удара двухколесное транспортное средство вылетело на встречку и врезалось в Hyundai, под управлением 49-летней женщины.
Кроме 36-летнего водителя мопеда, пострадала его пассажирка, 30-летняя женщина. С травмами они были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU