В Саратове директора обокрали через окно
Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей
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В отдел полиции Волжского района 1 июля обратился 39-летний директор ООО.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, днем этого же дня неизвестные отжали пластиковое окно на первом этаже дома по улице Сосновый парк. Оттуда пропали вещи — золотая цепочка, сотовый телефон Samsung Galaxy, двое часов и нерабочих планшетов — и 9 тыс. рублей.
Общая сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 26-летний рецидивист, который во всем признался.
У него изъяли похищенное и завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU