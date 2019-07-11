В Саратове директора обокрали через окно

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-11T09:28:29+03:00

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В отдел полиции Волжского района 1 июля обратился 39-летний директор ООО.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, днем этого же дня неизвестные отжали пластиковое окно на первом этаже дома по улице Сосновый парк. Оттуда пропали вещи — золотая цепочка, сотовый телефон Samsung Galaxy, двое часов и нерабочих планшетов — и 9 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 26-летний рецидивист, который во всем признался.

У него изъяли похищенное и завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU