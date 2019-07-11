Глава Балакова с депутатами спас котенка

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-11T08:50:27+03:00

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Вчера вечером, 10 июля, глава Балакова Роман Ирисов вместе с двумя депутатами районного собрания спасли котенка.

О случившемся в соцсетях мэру написала Александра Плетухина.

- Около дома №133 на улице Чапаева котенок залез на дерево на уровне четвертого этажа. Мы позвонили спасателям, но они ответили нам, что это не человек, и не приехали. Тут дежурят дети младше меня и взрослые, уже третьи сутки, — написала девочка.

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Городской глава откликнулся на просьбу ребенка. Он ехал недалеко вместе с депутатом Олегом Удиловым. Однако выяснилось, что своими силами местной власти животное не достать.

Тогда мэр позвонил бывшему главе Быково-Отрогского муниципального образования Станиславу Мельнику, который привез вышку, а народный избранник поднялся на ней и спас котенка.

Пушистого зверя забрали к себе домой девочки. Напомним, это не единственный случай помощи неравнодушного Романа Ирисова.

Когда весной местная жительница Елена Шубина принесла мусор к воротам администрации, потому что очищать дорогу для вывоза отходов никто не хотел, мэр вступился за нее.

Женщине пришлось заплатить 5 тыс. рублей, однако Роман Ирисов заметил, что наказывать жителей за то, что им не предоставляют оплаченные услуги — неправильно.

ИСТОЧНИК KP.RU