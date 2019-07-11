Под Саратовом лихач погиб в перевернувшейся иномарке

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-11T09:07:41+03:00

Машина на большой скорости вылетела в кювет

Изменить размер текста: A A

В Ивантеевском районе Саратовской области в ДТП погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 17:30 на 7-м км автодороги Ивантеевка — Раевка.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Ford Sierra на большой скорости не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет.

Три человека пострадали. Два пассажира была осмотрены на месте и отпущены. Шофера госпитализировали, но он скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU