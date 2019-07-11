Под Саратовом лихач погиб в перевернувшейся иномарке
Машина на большой скорости вылетела в кювет
Фото ГИБДД Саратовской области
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В Ивантеевском районе Саратовской области в ДТП погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 17:30 на 7-м км автодороги Ивантеевка — Раевка.
По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Ford Sierra на большой скорости не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет.
Три человека пострадали. Два пассажира была осмотрены на месте и отпущены. Шофера госпитализировали, но он скончался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU