2019-07-11T09:07:41+03:00
Происшествия

Под Саратовом лихач погиб в перевернувшейся иномарке

Машина на большой скорости вылетела в кювет
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД Саратовской областиФото ГИБДД Саратовской области
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В Ивантеевском районе Саратовской области в ДТП погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 17:30 на 7-м км автодороги ИвантеевкаРаевка.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Ford Sierra на большой скорости не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет.

Три человека пострадали. Два пассажира была осмотрены на месте и отпущены. Шофера госпитализировали, но он скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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