Безработный парень не смог украсть два кондиционера в Саратове

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-11T08:45:17+03:00

Его будут судить за покушение

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9 июля 47-летний гражданин обратился в отдел полиции с заявлением о попытке кражи.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный в ночь с 8 на 9 июля пытался украсть два наружных блока кондиционеров и сплит-системы на общую сумму почти 35 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний безработный гражданин, его будут судить за покушение.

ИСТОЧНИК KP.RU