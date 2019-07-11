2019-07-11T08:45:17+03:00
Происшествия

Безработный парень не смог украсть два кондиционера в Саратове

Его будут судить за покушение
Дарья Вострикова
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9 июля 47-летний гражданин обратился в отдел полиции с заявлением о попытке кражи.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный в ночь с 8 на 9 июля пытался украсть два наружных блока кондиционеров и сплит-системы на общую сумму почти 35 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний безработный гражданин, его будут судить за покушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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