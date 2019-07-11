2019-07-11T08:40:41+03:00
Общество

В Саратовскую область не пустили 620 кг подозрительной муки

Груз везли без документов
Дарья Вострикова
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В минувший вторник, 9 июля, на 312-м км трассы А-298 (Р-228 СызраньСаратовВолгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан) инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области обнаружили на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» опасный груз, который следовал из Казахстана.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, из республики везли 620 кг пшеничной муки без документов.

Поэтому владельцу груза вручили предписание о возврате продукта питания к себе на родину — Республику Казахстан, а также составили на него административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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