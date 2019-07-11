2019-07-11T08:38:28+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина убила мать, пытаясь ее реанимировать

Она делала непрямой массаж сердца и переломала пострадавшей ребра
Екатерина Семенова
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В Марксе Саратовской области вынесен приговор 47-летней женщины, признанной виновной в убийстве матери.

Как пояснили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было квалифицировано по статье «причинение смерти по неосторожности».

В ходе расследования выяснилось, что мать и дочь проживали в частном доме в Марксе. 65-летняя женщина была прикована к постели.

21 ноября 2018 года гражданка принесла пенсионерку в ванную, чтобы помыть, но так как та не оказывала посильной помощи, злоумышленница разозлилась. Дочь дважды ударила ее по лицу, из-за чего та стукнулась головой о край ванной.

Испугавшись, дочь начала делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Однако вскоре пострадавшая скончалась, что и констатировали прибывшие медики. Как показала экспертиза, причиной смерти стал именно массаж сердца — 47-летняя женщина, не имея медицинских навыков, слишком сильно давила матери на грудную клетку и переломала ей ребра.

Суд приговорил ее к году лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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