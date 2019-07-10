2019-07-10T22:53:20+03:00
Происшествия

Дело застройщика Владимира Белича рассмотрят во Фрунзенском суде

Дело оставившего без квартир 460 семей саратовского застройщика передано в суд
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Владимир БеличВладимир Белич
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В суд направлено уголовное дело председателя ЖСК "Рубин" и ЖСК "Оптимист-2000" Владимира Белича. От его действия при строительстве жилья пострадали 460 семей, вложившие более 590 млн рублей в квартиры, которые так и не получили.

Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры, в Саратовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 62-летнего застрощика, пкоторым, по данным «КП-Саратов» является Владимир Белич. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате преступления.

С марта 2007 года по август 2017 года председатель ЖСК «Рубин» и ЖСК «Оптимист-2000» Белич собирал деньги дольщиков под видом строительства двух многоквартирных жилых домов в Кировском и Заводском районах Саратова. Дома не построены до сих пор, деньги исчезли.

Более 590 млн. рублей Беличу передали 460 семей дольщиков, которые квартир так и не увидели.

Дело направлено во Фрунзенский районный суд Саратова.

Уголовное дело по Беличу возбуждено 17 февраля 2017 года, он был задержан 9 августа. Владимир Белич провел под стражей 20 месяцев и в начале апреля 2019 года был отпущен под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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