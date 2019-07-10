2019-07-10T17:50:44+03:00
Общество

С вечера пятницы в Саратове стартует операция "Нетрезвый водитель"

ГИБДД настоятельно не рекомендует садиться за руль в подпитии или с похмелья
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В пятницу и субботу, 12 и 13 июля в вечернее и ночное время сотрудники ГИБДД в Саратове будут усиленно искать нетрезвых водителей. Операция с таким названием запланирована на ближайший уикэнд, сообщили в ГИБДД Саратова.

О фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения просят всех сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона).

- Мы просим водителей с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности граждан, - отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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