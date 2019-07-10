За полгода минимальный набор продуктов в Саратове подорожал на 260 рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-10T17:25:15+03:00

Саратовцам приходится тратить на еду все больше денег Фото: Екатерина Семенова

Рост цен на товары и услуги составил 2,3%

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В июне цены на товары и услуги в Саратовской области снизились.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном органе статистики, сокращение произошло в целом на 0,4%.

При этом в целом с начала года зафиксирован рост цен на 2,3%.

Стоимость минимального набора продуктов составила 3 590,02 рубля. Это дешевле всего в ПФО.

При этом, на начало года набор продуктов стоил минимум 3 329,17 рубля, а по данным на конец февраля – 3 435,79 рубля, в мае же минимальный продуктовый набор, по данным Саратовстата, стоил 3 584,91 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU