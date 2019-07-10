СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-10T16:56:06+03:00

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Банк «Открытие» выдал 100 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу с начала 2018 года. С момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования банк обеспечил доступ к кредитам для 6,5 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

Лидерами по объему продаж стали Москва (16,5 млрд) и Санкт-Петербург (7,9 млрд), третье место занял – Ростов-на-Дону (5 млрд).

- По итогам первого полугодия 2019 года объем продаж кредитов МСБ выполнен на 104% в соответствии со стратегией 2020. Такие темпы роста стали возможны благодаря внедрению кредитного конвейера, рассмотрению кредитной заявки в течение короткого срока - 8 дней, выгодных условий кредитования, куда входят долгосрочные кредиты, и широкой кредитной линейки для разных отраслевых сегментов, – прокомментировала показатели заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Банк стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса. «Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность», - добавила Надия Черкасова.

В течение 2019 года «Открытие» планирует привлечь 145 тысяч новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. Больше половины клиентов привлекается через digital-каналы и 97% клиентов пользуются дистанционными каналами при обслуживании. Текущая клиентская база «Открытия» составляет 185 тысяч активных клиентов. До конца 2020 года планируется рост клиентской базы в два раза.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU