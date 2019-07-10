2019-07-10T16:49:46+03:00
Общество

Каждый пятый саратовский пенсионер вынужден работать

Всего в регионе проживают почти 800 тыс. пенсионеров
Ольга Симонова
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Фото со страницы Александра Стрелюхина в InstagramФото со страницы Александра Стрелюхина в Instagram
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Вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин сегодня, 10 июля, встретился с руководителем регионального Пенсионного фонда Оксаной Егоровой.

Об этом Стрелюхин сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Егорова ему рассказала, что, по данным на 1 июля 2019 года, в Саратовской области проживает 759 919 пенсионеров, из них 140 979 являются работающими.

По информации открытых источников, всего в регионе проживают почти 2,5 млн человек.

Руководитель областного ПФР также отмечает, что около 30% ходят за пенсией на почту, а более полумиллиона — пользуются банковскими картами. Пенсию выдают без задержек и индексируется она в соответствии с планом-графиком.

Егорова на встрече со Стрелюхиным упомянула выдачу сертификатов на маткапитал. С 2007 года их было выдано почти 140 тыс., а более 104 тыс. получателей уже распорядились средствами на общую сумму свыше 38,6 млрд рублей. В большинстве своем на эти деньги они улучшили жилищные условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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