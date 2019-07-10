2019-07-10T17:18:10+03:00
Общество

В Энгельсском районе родились Аристарх, Ариадна и Есения

Всего на свет появились 1 362 малыша
Дарья Вострикова
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За первые шесть месяцев 2019 года в Энгельсском районе на свет появились 1 362 малыша, в 12 семьях — двойни.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского муниципального района, свои отношения зарегистрировали 746 пар.

Самыми популярными именами стали Артем, Александр, Иван и Дмитрий. Девочек чаще называли Софией, Полиной и Викторией. В число редких имен вошли Аристарх, Савва, Данель, Агния, Ася, Ариадна, Алисия, Мила и Есения.

Начальник отдела ЗАГС по Энгельсу и Энгельсскому району Наталия Саранова отметила, что разводиться стали на 1,5% меньше, а среди вступающих в брак в основном люди в возрасте 25-28 лет, которые осмысленно подходят к этому решению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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