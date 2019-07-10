В Энгельсе иномарка въехала в зад «Ладе», а та сбила пешехода
Травмы получили два человека [видео]
Сбили пешехода на Трудовой.Видео из соцсетей
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В Энгельсе вчера утром, 9 июля, случилось ДТП с участием двух авто и пешехода.
- В 08:28 у дома №12/3 по улице Трудовая 59-летний водитель Kia врезался в «Ладу Ларгус», а та, в свою очередь, наехала на 52-летнего мужчину, шедшего по пешеходному переходу, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
В результате ДТП пострадал шофер иномарки и сбитый человек.
В группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте» появилось видео ДТП. На нем запечатлено, как «Лада» останавливается на переходе, чтобы пропустить пешехода, когда в нее сзади врезается другая машина.
ИСТОЧНИК KP.RU