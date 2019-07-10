В Энгельсе иномарка въехала в зад «Ладе», а та сбила пешехода

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-10T15:41:17+03:00

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В Энгельсе вчера утром, 9 июля, случилось ДТП с участием двух авто и пешехода.

- В 08:28 у дома №12/3 по улице Трудовая 59-летний водитель Kia врезался в «Ладу Ларгус», а та, в свою очередь, наехала на 52-летнего мужчину, шедшего по пешеходному переходу, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В результате ДТП пострадал шофер иномарки и сбитый человек.

В группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте» появилось видео ДТП. На нем запечатлено, как «Лада» останавливается на переходе, чтобы пропустить пешехода, когда в нее сзади врезается другая машина.

ИСТОЧНИК KP.RU