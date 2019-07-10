В детском лагере Аткарского района отравились 18 детей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-10T17:01:35+03:00

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Следователями СК проводится проверка по факту госпитализации детей из центра детского отдыха имени Ю. А. Гагарина в селе Лисичкино Аткарского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, в течение 9 июля 13 детей обратились к врачу учреждения с жалобами на боли в животе и тошноту. Их отправили в больницу. На следующий день занемогли еще пятеро.

Всего из 18 отравившихся в возрасте от 6 до 12 лет госпитализировали 14 из них.

Состояние детей удовлетворительное, у них взяли анализы, чтобы установить точный диагноз.

Следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора взяли пробы в пищеблоке, жилых помещениях, местах общего пользования.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU