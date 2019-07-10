Саратовские фермеры отдали более 2 млн рублей по земельным штрафам
За первое полугодие 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области провело 319 контрольно-надзорных мероприятий.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выявлено 133 нарушения и 254 их признака. По 81 постановлению к ответственности привлекли 11 организаций, девять предпринимателей, три должностных лица и 44 граждан.
По штрафам нарушители отдали более 2 млн рублей.
В основном фермеры не ухаживают за землей. Зарастание и неиспользование угодий выявлено на общей площади 1,8 тыс. гектаров. Кроме того, обнаружено 16 фактов повреждения полезащитных полос, а также свалки, нарушения проведения рекультивации и мелиорации.
ИСТОЧНИК KP.RU