Саратовские фермеры отдали более 2 млн рублей по земельным штрафам

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-10T15:20:00+03:00

В основном они не ухаживают за землей

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За первое полугодие 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области провело 319 контрольно-надзорных мероприятий.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выявлено 133 нарушения и 254 их признака. По 81 постановлению к ответственности привлекли 11 организаций, девять предпринимателей, три должностных лица и 44 граждан.

По штрафам нарушители отдали более 2 млн рублей.

В основном фермеры не ухаживают за землей. Зарастание и неиспользование угодий выявлено на общей площади 1,8 тыс. гектаров. Кроме того, обнаружено 16 фактов повреждения полезащитных полос, а также свалки, нарушения проведения рекультивации и мелиорации.

ИСТОЧНИК KP.RU