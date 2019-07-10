Саратовец отдал приставам долг из-за страха потерять специальное право
У него накопилось 59 тыс. рублей задолженности
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Судебные приставы Балаковского районного отдела взыскали с саратовца 59 тыс. рублей штрафов.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП, на мужчину завели 83 исполнительных производства, однако менять ситуацию он не спешил.
После предупреждения о лишении специального права — занятии определенной деятельностью, например: водить машину или использовать радиоэлектронные устройства — гражданин тут же отдал необходимую сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU