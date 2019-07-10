В Саратове рецидивист признался в угоне чужой машины
На него завели уголовное дело
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Вчера вечером, 9 июля, саратовец обратился в отдел полиции с заявлением об угоне.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то забрал его ВАЗ стоимостью 35 тыс. рублей, припаркованный на улице Мысникова. Последний раз мужчина видел там свою легковушку несколько дней назад.
По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний рецидивист. Он признался, что отвез машину на автоприемку.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU