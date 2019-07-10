В Саратовской области надоили 64,6 тыс. тонн молока

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-10T14:04:50+03:00

Коровы дают больше, чем в прошлом году

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области, по состоянию на 8 июля, коровы дали 64,6 тыс. тонн молока — 102% к уровню 2018 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой с «буренок» за сутки составляет 390 тонн.

Лидерами производства остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Калининский, Пугачевский, Новобурасский муниципальные районы.

С одного животного в среднем получают 19,4 кг молока.

ИСТОЧНИК KP.RU