2019-07-10T14:04:50+03:00
Общество

В Саратовской области надоили 64,6 тыс. тонн молока

Коровы дают больше, чем в прошлом году
Дарья Вострикова
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В Саратовской области, по состоянию на 8 июля, коровы дали 64,6 тыс. тонн молока — 102% к уровню 2018 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой с «буренок» за сутки составляет 390 тонн.

Лидерами производства остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Калининский, Пугачевский, Новобурасский муниципальные районы.

С одного животного в среднем получают 19,4 кг молока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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