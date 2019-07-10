В Саратовской области надоили 64,6 тыс. тонн молока
Коровы дают больше, чем в прошлом году
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В Саратовской области, по состоянию на 8 июля, коровы дали 64,6 тыс. тонн молока — 102% к уровню 2018 года.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой с «буренок» за сутки составляет 390 тонн.
Лидерами производства остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Калининский, Пугачевский, Новобурасский муниципальные районы.
С одного животного в среднем получают 19,4 кг молока.
ИСТОЧНИК KP.RU