В Балакове рецидивист забрал у пьяного друга машину и устроил ДТП
На него завели уголовное дело
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Полиция Балаковского района вчера, 9 июля, раскрыла угон машины.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в обед 30-летний гражданин пил на Заречной улице со своим знакомым. Товарищ забрал у него ключи от машины и въехал на ВАЗ-2112 прямиком в Nissan Qashqai, который следовал на улице Набережной Леонова.
После этого гражданин скрылся с места преступления, а легковушку с повреждениями эвакуировали.
По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU