В Балакове рецидивист забрал у пьяного друга машину и устроил ДТП

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-10T13:55:19+03:00

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Полиция Балаковского района вчера, 9 июля, раскрыла угон машины.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в обед 30-летний гражданин пил на Заречной улице со своим знакомым. Товарищ забрал у него ключи от машины и въехал на ВАЗ-2112 прямиком в Nissan Qashqai, который следовал на улице Набережной Леонова.

После этого гражданин скрылся с места преступления, а легковушку с повреждениями эвакуировали.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU