2019-07-10T13:55:19+03:00
Происшествия

В Балакове рецидивист забрал у пьяного друга машину и устроил ДТП

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Балаковского района вчера, 9 июля, раскрыла угон машины.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в обед 30-летний гражданин пил на Заречной улице со своим знакомым. Товарищ забрал у него ключи от машины и въехал на ВАЗ-2112 прямиком в Nissan Qashqai, который следовал на улице Набережной Леонова.

После этого гражданин скрылся с места преступления, а легковушку с повреждениями эвакуировали.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С вечера пятницы в Саратове стартует операция "Нетрезвый водитель"
Обнародован проект линии скоростного трамвая в Саратове
За полгода минимальный набор продуктов в Саратове подорожал на 260 рублей
Банк «Открытие» выдал 100 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу
Каждый пятый саратовский пенсионер вынужден работать
Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин предупредил подрядчиков о сроках работ на Лесозаводской улице
В Саратове из-за неисправности встали трамваи двух маршрутов
В Энгельсском районе родились Аристарх, Ариадна и Есения
В Энгельсе иномарка въехала в зад «Ладе», а та сбила пешехода
Грузинская диаспора в Саратове осудила оскорбления журналиста «Рустави-2» в адрес Путина
В Саратове ожидается гроза с сильным ветром
В детском лагере Аткарского района отравились 18 детей
ООО «КВС» готовит сети к осенне-зимнему периоду
Саратовские фермеры отдали более 2 млн рублей по земельным штрафам
Саратовец отдал приставам долг из-за страха потерять специальное право
В Саратове встали трамваи №9
В Саратове рецидивист признался в угоне чужой машины