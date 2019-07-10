Клещи покусали более 500 саратовцев

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-10T13:54:34+03:00

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В Саратовской области, по данным на 10 июля, от укусов клещей пострадали 533 человека, 158 из которых — дети.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, чтобы защититься от инфекций, которые разносят насекомые, выполнены акарицидные обработки.

Специалисты исследовали 438 паразитов, из них 12 оказались заражены боррелиозом. Нападения на людей происходили в Пензенской, Тамбовской областях, а также в Марксовском, Аткарском и Энгельсском районах региона.

Врачи напоминают, что при обнаружении клеща лучше сразу идти в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU