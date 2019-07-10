Саратовские выпускники предпочитали сдавать обществознание

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-10T13:46:42+03:00

Второй по популярности на ЕГЭ оказалась математика профильного уровня

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В этом году самыми востребованными предметами у выпускников 11-х классов в Саратовской области стали обществознание и математика профильного уровня.

Как сообщила на пресс-конференции в «КП-Саратов» первый заместитель министра образования региона Елена Нерозя, обществознание сдавали более 5,6 тыс. учащихся, профильную математику — свыше 5,5 тыс.

Популярностью пользовалась физика — более 2,4 тыс. человек. Биологию выбрали почти 1,9 тыс. человек, историю — свыше 1,8 тыс. человек, химию — более 1,3 тыс. человек, а информатику и ИКТ — свыше 900 человек.

Из 88 стобалльников больше половины — 45 результатов — сдавали русский язык. Также высших баллов добились выпускники, выбравшие профильную математику (четыре работы), литературу (восемь работ), информатику и ИКТ (14 работ), химию (12 работ), физику (три работы) и биологию (две работы).

ИСТОЧНИК KP.RU