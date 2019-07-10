Саратовцы отметили День Нептуна
Мероприятие прошло в сквере Дружбы народов
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В сквере Дружбы народов Городской дом культуры провел ряд мероприятий для детей и их родителей.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в этом месте прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В торжественной обстановке медалями «За любовь и верность» были награждены две семьи, которые на своем примере доказали, что можно быть крепкими и дружными.
Вчера, 9 июля, в сквере прошел День Нептуна. Ребята сыграли в квест, а также познакомились с героями любимых сказок.
ИСТОЧНИК KP.RU