В Саратове отремонтируют три дороги
Работы запланированы на сегодняшний день
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В Саратове продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, завершены основные работы на Политехнической улице, там заменили более 20 тыс.кв.м. асфальта.
Новый асфальт сегодня будут укладывать на улицах Тархова, Белоглинской — от Емлютина до Вокзальной и от Разина до Университетской, а также на улице Посадского, от Аткарской до Рахова.
ИСТОЧНИК KP.RU