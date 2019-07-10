В Саратове отремонтируют три дороги

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-10T12:26:42+03:00

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В Саратове продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, завершены основные работы на Политехнической улице, там заменили более 20 тыс.кв.м. асфальта.

Новый асфальт сегодня будут укладывать на улицах Тархова, Белоглинской — от Емлютина до Вокзальной и от Разина до Университетской, а также на улице Посадского, от Аткарской до Рахова.

ИСТОЧНИК KP.RU