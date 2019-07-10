Внесены изменения в правила застройки Саратова

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-10T12:24:07+03:00

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Сегодня, 10 июля, в администрации Саратова прошло постоянное действующее совещание.

Вопросов в повестке заседания было два — ремонт дорог и строительство домов.

Об обновленной редакции правил землепользования и застройки города отчитался заместитель главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев.

Впервые документ утвердила Саратовская городская Дума еще в 2008 году. Правила менялись восемь раз, последний — в 2016 году.

Девятая редакция появится в связи с принятием нового Генерального плана — в 2018 году.

Нормативный акт включает в себя два типа изменений. В текстовой части правил землепользования будут прописаны ширина улиц, тротуаров, высота зданий, строений и сооружений. Графическая обновится делениями на территориальные зоны, их число изменится с 33 до 53. Будут отображены границы объектов культурного наследия, а также месат, где возможно возникновение ЧС. Проект подготовлен для рассмотрения Саратовской городской Думой.

После доклада Коренев вопрос задал депутат Юрий Ерофеев. Он поинтересовался, почему, несмотря на принятые решения, дома строят очень близко друг к другу и это доставляет неудобства горожанам. В пример привел территорию Солнечного-2. Глава Саратова Михаил Исаев подтвердил, что жалобы на нехватку зеленых зон, скверов, парков в новостройках есть, но с ними уже ничего не сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU