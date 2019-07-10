В детском саду Энгельса работали неблагонадежные воспитатели

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-10T12:21:37+03:00

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Прокуратура города Энгельса выявила нарушения исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в Энгельсском частном детском саду «Бемби» индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по присмотру и уходу за несовершеннолетними. Однако он нарушает права детей на охрану жизни и здоровья, правила санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательство о пожарной безопасности.

С маленькими детьми, до трех лет, вовсе работали сотрудники без заключения договоров. Было неизвестно, есть ли у этих людей судимость.

Владелице учреждения вынесли предупреждения и направили на нее иск в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU