2019-07-10T12:18:43+03:00
Происшествия

В четырех школах Ртищево дети трудились по неправильным договорам

Не были указаны условия работы
Дарья Вострикова
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения трудового законодательства в образовательных учреждениях.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в четырех школах Ртищево дети трудились по неправильным договорам. В документе не было положения об условиях труда.

Директора учреждения получили представления и устранили нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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