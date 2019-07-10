Регоператор в августе запустит раздельный сбор ТКО в Волжском районе Саратова

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-10T12:13:24+03:00

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В августе этого года в Волжском районе Саратова будет организован раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Район станет пилотной площадкой для проекта по переходу к раздельному накоплению ТКО на территории всего областного центра.

На контейнерных площадках Волжского района появятся накопители трех типов: синяя сетка-контейнер для ПЭТ-бутылок, оранжевый контейнер для неперерабатываемых «мокрых» отходов (пищевые остатки, предметы гигиены и т.п.) и зеленый контейнер для «сухих» отходов, подлежащих переработке (металл, стекло, пластик, макулатура). На каждом из них будет размещена информация о типе отходов, для которого он предназначен.

- Переход к раздельному сбору отходов требует изменений в логистику вывоза ТКО и иные технологические решения. Нами уже проведена подготовительная работа с точки зрения инфраструктуры. Часть населения готова к новому принципу накопления отходов, другим требуется дополнительная информация, которую мы обязательно будем распространять. Введение раздельного сбора - это важный шаг в реализации национального проекта «Экология», который мы делаем совместно с органами власти, мусоровывозящими компаниями и общественными экологическими организациями, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

В соответствии с задачами национального проекта «Экология» процент обработки ТКО в целом по России к 2024 году должен составить 60%. На территории Саратовской области этот показатель уже достиг 86%. В то же время введение раздельного сбора ТКО увеличит процент отбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) по итогам года не менее чем в два раза. Компания планирует, что к 2024 году целевой показатель нацпроекта по отбору ВМР по стране в 36% будет на территории региона превышен. Кроме того, введение раздельного сбора повысит эффективность работы мусороперерабатывающих комплексов без дополнительных капитальных вложений в производство, а также повысит операционные доходы компании от продажи ВМР. В качестве социального эффекта нововведение будет способствовать снижению тарифа на вывоз ТКО для населения.

Напомним, что в Саратовской области действует два концессионных мусороперерабатывающих комплекса АО «Управление отходами», на которых осуществляется извлечение ВМР. Отбор ведется по 20 фракциям, включая различные виды пластика, стекла, макулатуры и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU