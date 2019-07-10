Без воды на весь день остались жители двух районов Саратова
Водоснабжение обещают вернуть к полуночи
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Сегодня, 10 июля, ориентировочно до полуночи без воды остались несколько домов в Кировском и Волжском районах Саратова.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
Ограничения коснутся квадрата улиц Астраханская, Зарубина, Степана Разина, Большая Горная, а также домов на нечетной стороне на Астраханской улице — от Зарубина до Соколовой.
Кроме того, воду перекрыли на улицах Исаева — Братьев Никитиных 12,14,14а,16,16а, 18, Исаева 3,5,7,9,9а,11, Радужная 18 и частного сектора на улицах Автомобильная и Краснокутская.
ИСТОЧНИК KP.RU