Без воды на весь день остались жители двух районов Саратова

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-10T12:10:37+03:00

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Сегодня, 10 июля, ориентировочно до полуночи без воды остались несколько домов в Кировском и Волжском районах Саратова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснутся квадрата улиц Астраханская, Зарубина, Степана Разина, Большая Горная, а также домов на нечетной стороне на Астраханской улице — от Зарубина до Соколовой.

Кроме того, воду перекрыли на улицах Исаева — Братьев Никитиных 12,14,14а,16,16а, 18, Исаева 3,5,7,9,9а,11, Радужная 18 и частного сектора на улицах Автомобильная и Краснокутская.

ИСТОЧНИК KP.RU