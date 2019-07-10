С ЕГЭ в Саратовской области в 2019 году удалили восемь человек

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-10T12:10:07+03:00

В прошлом году нарушителей было 14

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В этом году в Саратовской области стало больше стобалльников по ЕГЭ. Школьники 88 раз сдали его на 100 баллов.

- В прошлом году Единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 62 раза, — об этом на конференции в пресс-центре «КП-Саратов» рассказала первый замминистра образования региона Елена Нерозя.

По ее словам, также выросло число работ, которые набрали больше 80 баллов, а меньше тех, кто не смог набрать минимум.

Также Елена Нерозя отметила, что в этом году с проведения ЕГЭ удалили восемь человек — двоих за мобильники, шестерых — за справочные материалы. В прошлом году эта цифра составила 14 человек.

Всего в области сдавали Единый государственный экзамен 100 тыс. человек в 67 пунктах. Основной период проведения ЕГЭ — с 24 по 2 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU