Выводивший людей из горящего кафе саратовский спасатель получил награду

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-10T11:45:15+03:00

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Спасателя Александра Горохова, выводившего людей из горящего кафе в Лысых Горах, наградили сегодня, 10 июля, при торжественном построении личного состава облспаса на набережной Космонавтов.

За личное мужество и высокий профессионализм при спасении людей после взрыва газа в кафе награду вручил глава региона Валерий Радаев. Это произошло при торжественном вручении спасателям новой техники.

Тогда, вечером 26 января, от взрыва и пожара пострадали более 20 человек, двое впоследствии скончались. Александр Горохов получил ожоги, но благодаря оперативности спасателя, люди были эвакуированы до приезда экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU