2019-07-10T11:45:15+03:00
Общество

Выводивший людей из горящего кафе саратовский спасатель получил награду

В ходе эвакуации Александр Горохов получил ожоги
Поделиться:
Александр Горохов и Валерий Радаев. Фото пресс-службы губернатораАлександр Горохов и Валерий Радаев. Фото пресс-службы губернатора
Изменить размер текста:

Спасателя Александра Горохова, выводившего людей из горящего кафе в Лысых Горах, наградили сегодня, 10 июля, при торжественном построении личного состава облспаса на набережной Космонавтов.

За личное мужество и высокий профессионализм при спасении людей после взрыва газа в кафе награду вручил глава региона Валерий Радаев. Это произошло при торжественном вручении спасателям новой техники.

Тогда, вечером 26 января, от взрыва и пожара пострадали более 20 человек, двое впоследствии скончались. Александр Горохов получил ожоги, но благодаря оперативности спасателя, люди были эвакуированы до приезда экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24