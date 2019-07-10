На саратовский хоккейный «Кристалл» выделили 25,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-10T11:38:30+03:00

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Саратовская школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» по программе министерства спорта РФ получит в 2019 году 25,5 млн рублей.

- Средства выделили в рамках федерального проекта «Спорт — норма» жизни нацпроекта «Демография», — сообщили «КП-Саратов» в Минспорта региона.

Как отметил министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов области, всего спортивные школы получат более 70 млн рублей.

Сам «Кристалл» хочет на выделенные деньги купить тренажер для обучения воспитанников правильной технике катания на льду.

Также будут приобретено современное оборудование для создания льда и различные станки.

Также в этом году дополнительное финансирование по 9 млн рублей получат пять школ олимпийского резерва: по гребному спорту, гребле на байдарках и каноэ, фехтованию, триатлону и бадминтону.

ИСТОЧНИК KP.RU