Мастера цеха будут судить за раздавленную ногу сварщика

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-10T10:49:53+03:00

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Следователи СУ СКР в Марксовском районе Саратовской области передали в суд материалы уголовного дела о нарушении требований охраны труда на производстве, из-за чего человек стал инвалидом.

Уголовное дело завели на мастера цеха, сварщик у которого получил тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, 15 февраля 2019 года 58-летний электрогазосварщик в поселке Степное Советского района Саратовской области демонтировал металлическую трубу в помещении котельной. Он неверно произвел надпил трубы, которая под собственным весом оторвалась от основной металлической конструкции и упала ему на правую ногу. В медицинском учреждении у работника был диагностирован закрытый осколочный перелом правой большеберцовой и малоберцовой костей со смещением отломков — это тяжкий вред здоровью.

По мнению правоохранителей, виноват в произошедшем мастер цеха, на которого возложены обязанности по организации безопасного производственного процесса — он не обеспечил контроль за производством работ.

ИСТОЧНИК KP.RU