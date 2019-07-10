Прокуратура нашла нарушения в частном детсаду Энгельса
В Энгельсе Саратовской области прокуратура нашла нарушения в частном детском саду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в детсаду «Бемби» были нарушены права воспитанников на охрану жизни и здоровья.
В ходе проверки выяснилось, что частный предприниматель заключил договоры с родителями об уходе и присмотру за детьми. Однако в учреждении нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, пожарная безопасность. Кроме того, нет сведений об отсутствии судимостей у работников.
Государственная трудовая инспекция привлекла бизнесмена к административной ответственности. В суд было направлено исковое требование об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU