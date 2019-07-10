Прокуратура нашла нарушения в частном детсаду Энгельса

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-10T10:40:04+03:00

Там была не обеспечена пожарная безопасность воспитанников

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В Энгельсе Саратовской области прокуратура нашла нарушения в частном детском саду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в детсаду «Бемби» были нарушены права воспитанников на охрану жизни и здоровья.

В ходе проверки выяснилось, что частный предприниматель заключил договоры с родителями об уходе и присмотру за детьми. Однако в учреждении нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, пожарная безопасность. Кроме того, нет сведений об отсутствии судимостей у работников.

Государственная трудовая инспекция привлекла бизнесмена к административной ответственности. В суд было направлено исковое требование об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU