Мэр Саратова раскритиковал городские тротуары

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-10T10:28:20+03:00

Чтобы их поменять, нужно 300 млн рублей

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Сегодня, 10 июля, на постоянном действующем совещании прошло обсуждение саратовских дорог.

По словам мэра Михаила Исаева, почти все тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии, как в жилых массивах, так и вдоль центральных магистралей, много жалоб на тротуары поступает через соцсети.

Исходя из финансирования — в том году выделили 40 млн рублей, в этом 60 млн, по мнению Исаева, сложно изменить ситуацию.

- Я дал поручение профильным комитетам, районам сформулировать муниципальную программу для восстановления тротуаров, — отметил он.

По словам главы города, вопрос комплексный, включает в себя также восстановление зеленых зон.

По его мнению, необходимо от 300 млн рублей, чтобы в течение трех лет изменить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU