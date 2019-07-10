Мэр Саратова раскритиковал городские тротуары
Сегодня, 10 июля, на постоянном действующем совещании прошло обсуждение саратовских дорог.
По словам мэра Михаила Исаева, почти все тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии, как в жилых массивах, так и вдоль центральных магистралей, много жалоб на тротуары поступает через соцсети.
Исходя из финансирования — в том году выделили 40 млн рублей, в этом 60 млн, по мнению Исаева, сложно изменить ситуацию.
- Я дал поручение профильным комитетам, районам сформулировать муниципальную программу для восстановления тротуаров, — отметил он.
По словам главы города, вопрос комплексный, включает в себя также восстановление зеленых зон.
По его мнению, необходимо от 300 млн рублей, чтобы в течение трех лет изменить ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU