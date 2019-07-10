В колонии Саратовской области поставили памятник Маме

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-10T10:51:21+03:00

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В колонии №4 в Пугачеве Саратовской области открыли памятник Маме.

- С инициативой создания скульптуры в 2018 году выступила группа осужденных. Идею поддержала и администрация ИК, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН по региону.

Работа над памятником велась в несколько этапов. Сначала изготовили эскиз, потом группа заключенных, работающих в промзоне, сделали лавочку и каркас, а дальше в течение года саму скульптуру из гипса и цемента создавали люди, обладающие художественными способностями из числа отбывающих наказание. Больше всего времени потребовалось на то, чтобы создать выражение лица мамы, всегда любящей и думающей о своем сыне. После этого вокруг «Мамы» уложили плитку и поставили ограждение.

Торжественное открытие памятника прошло в День открытых дверей, когда к осужденным приехали родственники. Одна из матерей перерезала ленту. После этого по колонии прошли экскурсии и концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU