В Энгельсе парень зарезал мужчину и ранил женщину

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-10T10:24:39+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

По предварительной версии, преступление было совершено вечером 8 июля. 45-летняя женщина и ее 31-летний брат занимались во дворе хозяйственными делами. Они задали вопрос 23-летнему постояльцу, которому женщина разрешила пожить в доме, о том, куда он дел садовую тачку. Мужчина также упрекнул молодого человека в том, что тот увез его скутер якобы в ремонт и не вернул.

Между хозяевами дома и постояльцем завязалась ссора. Молодой человек посчитал, что обвинения в его адрес несостоятельны. Он схватил нож и несколько раз ударил мужчину в грудь, спину и лицо. Также он ранил женщину, которая попыталась заступиться за брата.

После этого злоумышленник сбежал. А прибывшие на место врачи констатировали смерть гражданина.

Сейчас подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU