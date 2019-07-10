В детском лагере Саратовской области массово отравились дети

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-10T09:29:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Аткарском районе Саратовской области вчера, 9 июля, произошло массовое отравление в лагере имени Гагарина.

- Несколько ребят почувствовали недомогание и обратились к медработникам. Так как это учреждение с массовым пребыванием детей, подростки сразу были изолированы и осмотрены прибывшими в лагерь медиками из Аткарской райбольницы и специалистами из Саратова. Сейчас дети находятся в больнице. Их наблюдают, чувствуют они себя нормально и готовятся к выписке, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По предварительным данным, отравились девять ребят.

Прокуратура области по данному факту организовала проверку.

Управление Роспотребнадзора проводит исследования проб готового питания, воды и продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU