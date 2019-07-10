2019-07-10T09:29:10+03:00
Происшествия

В детском лагере Саратовской области массово отравились дети

Прокуратура области организовала проверку
Ольга Симонова
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В Аткарском районе Саратовской области вчера, 9 июля, произошло массовое отравление в лагере имени Гагарина.

- Несколько ребят почувствовали недомогание и обратились к медработникам. Так как это учреждение с массовым пребыванием детей, подростки сразу были изолированы и осмотрены прибывшими в лагерь медиками из Аткарской райбольницы и специалистами из Саратова. Сейчас дети находятся в больнице. Их наблюдают, чувствуют они себя нормально и готовятся к выписке, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По предварительным данным, отравились девять ребят.

Прокуратура области по данному факту организовала проверку.

Управление Роспотребнадзора проводит исследования проб готового питания, воды и продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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