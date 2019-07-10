В Марксе под колесами «Гранты» погибла велосипедистка

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-10T09:35:46+03:00

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Утром 10 июля в Марксе Саратовской области погиб велосипедист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 08:00 на улице Куйбышева.

51-летняя женщина на автомобиле «Лада Гранта» наехала на 33-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

ГИБДД обращается к участникам дорожного движения с призывом быть осторожнее.

- Особую обеспокоенность вызывают несовершеннолетние водители. Юные велосипедисты беспечны и невнимательны. Чтобы уберечь детские жизни, ПДД запрещают выезжать на дороги велосипедистам моложе 14 лет. Дорога — не место для игр, поэтому Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей, — говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала года с участием велосипедов случилось 51 ДТП. В них 45 человек получили травмы, в том числе 25 детей. Пятеро взрослых и один ребенок погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU