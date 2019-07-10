Саратовец отделался штрафом за закладку мефедрона

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-10T09:12:31+03:00

Он приехал за закладкой на такси, а после его поймали

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В Саратове осудили 29-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

- Мужчина вечером 19 апреля 2019 года приехал на такси на улицу Красновая, где по координатам нашел закладку с 0,55 грамма мефедрона, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Во время своего пути гражданина задержала полиция и в ходе осмотра машины нашла в подстаканнике между сидениями сверток, который он туда спрятал.

Суд приговорил мужчина к штрафу 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU