В Вольске супермаркеты «Гулливер» обязали поставить пандусы

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-10T09:04:48+03:00

Прокурор даже направил иск в суд

Изменить размер текста: A A

В Вольске прокуратура во время проверки нашла нарушения социальной защиты инвалидов.

- Здания, в которых находятся супермаркеты «Гулливер», не были оборудованы пандусы, из-за чего инвалиды не могли свободно туда зайти, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В адрес гендиректора фирмы внесли представление. Виновника привлекли к административной ответственности, но нарушения так и не устранили.

После этого прокурор подал в суд иск на организацию, чтобы она все же поставила пандусы.

ИСТОЧНИК KP.RU