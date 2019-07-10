В Вольске супермаркеты «Гулливер» обязали поставить пандусы
Прокурор даже направил иск в суд
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В Вольске прокуратура во время проверки нашла нарушения социальной защиты инвалидов.
- Здания, в которых находятся супермаркеты «Гулливер», не были оборудованы пандусы, из-за чего инвалиды не могли свободно туда зайти, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
В адрес гендиректора фирмы внесли представление. Виновника привлекли к административной ответственности, но нарушения так и не устранили.
После этого прокурор подал в суд иск на организацию, чтобы она все же поставила пандусы.
ИСТОЧНИК KP.RU