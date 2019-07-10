Последствия катастрофы «Саратовских авиалиний»: От работы отстранены 425 пилотов
Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств. Такие данные привел 9 июля официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на передаче «Вопрос с пристрастием», которая была показана на официальном интернет-канале ведомства «Эфир».
Ранее «КП-Саратов» сообщала, что Сергей Гамбарян, один из пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148 «Саратовских авиалиний», проходил обучение в Южно-Уральском государственном университете, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.
За год от работы были отстранены 425 пилотов. Были закрыты два авиационных учебных центра.
- Генеральная прокуратура держит на контроле устранение всех выявленных нарушений, — заявил Александр Куренной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В компании Евстафьева «Саратовские авиалинии» уволят 394 сотрудника
Уведомление уже поступило в Центр занятости
ИСТОЧНИК KP.RU