Последствия катастрофы «Саратовских авиалиний»: От работы отстранены 425 пилотов

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-10T08:42:16+03:00

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Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств. Такие данные привел 9 июля официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на передаче «Вопрос с пристрастием», которая была показана на официальном интернет-канале ведомства «Эфир».

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что Сергей Гамбарян, один из пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148 «Саратовских авиалиний», проходил обучение в Южно-Уральском государственном университете, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

За год от работы были отстранены 425 пилотов. Были закрыты два авиационных учебных центра.

- Генеральная прокуратура держит на контроле устранение всех выявленных нарушений, — заявил Александр Куренной.

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ИСТОЧНИК KP.RU