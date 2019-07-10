Житель Хвалынска не признался, что задушил подругу своей девушки

СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-10T08:34:14+03:00

Тем не менее его осудили на девять лет строгого режима

Изменить размер текста: A A

Собранные следователями СУ СКР в Балакове доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести обвинительный приговор 36-летнему жителю Хвалынска. Он обвинялся в убийстве 32-летней знакомой.

В ночь с 16 на 17 февраля 2019 года жительница Балакова пришла к своей 32-летней подруге, чтобы похвалиться новым ухажером — 36-летним приятелем.

После посиделок с алкоголем, мужчина проводил до такси свою подругу, а сам вернулся в квартиру новой знакомой. Наутро тело женщины на полу в комнате обнаружил вернувшийся муж.

Согласно заключению медиков, женщину задушили.

Вскоре полиция установила личность подозреваемого, который к тому времени уже перебрался из Балакова в Хвалынск.

Свою вину он не признал, но по решению суда ближайшие девять лет проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU