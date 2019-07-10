Медведев подписал выделение денег на строительство школ в «Авиаторе» и Приволжском
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 9 июля подписал постановление о выделении финансирования на строительство школ в микрорайоне «Авиатор» и поселке Приволжский.
Как сообщается в паблике volodin.saratov в «Инстаграм», деньги поступят в регион как только региональное правительство передаст проектно-сметную документацию.
Напомним, на прошлой неделе на заседании правительства РФ принято решение о выделении финансирования на строительство двух школ. На возведение школы в «Авиаторе» на данный момент выделяют 400 млн рублей, в Приволжском — 350 млн рублей. Это примерно половина от общей стоимости объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU