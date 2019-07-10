Медведев подписал выделение денег на строительство школ в «Авиаторе» и Приволжском

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-10T08:32:17+03:00

Все упирается в готовность проектно-сметной документации от регионального правительства

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 9 июля подписал постановление о выделении финансирования на строительство школ в микрорайоне «Авиатор» и поселке Приволжский.

Как сообщается в паблике volodin.saratov в «Инстаграм», деньги поступят в регион как только региональное правительство передаст проектно-сметную документацию.

Напомним, на прошлой неделе на заседании правительства РФ принято решение о выделении финансирования на строительство двух школ. На возведение школы в «Авиаторе» на данный момент выделяют 400 млн рублей, в Приволжском — 350 млн рублей. Это примерно половина от общей стоимости объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU