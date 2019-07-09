Рухнувшее дерево сломало газовую трубу у частного дома в Саратове

СЕГОДНЯ 21:00 2019-07-09T21:00:13+03:00

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Рухнувшее дерево сломало газовую трубу в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП случилось в доме на 1-м Магнитном проезде.

- В центре Саратова во время грозы дерево упало на крышу частного дома и повредило газовую трубу. Пострадавших нет, – сообщил автор поста.

Прошедший сегодня ливень и особенно ветер причинили немало бед. Спасатели несколько раз выезжали на сломанные деревья. Обрушившиеся из стены дома на Соколовогорской кирпичи завалили автомобиль. Сорвало покрытие купола с цирка.

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ИСТОЧНИК KP.RU