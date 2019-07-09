2019-07-09T20:33:26+03:00
Происшествия

Вход в дом на Кутякова перегородило рухнувшее дерево

Спасатели выдвинулись на помощь жильцам
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Рухнувшее дерево перекрыло вход в домРухнувшее дерево перекрыло вход в дом
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Спасатели городской службы спасения Саратова в 19:25 выехали по сигналу о падении дерева в Волжский район.

ЧП произошло на улице Кутякова, во дворе дома № 4. Большее древо рухнуло после сегодняшней грозы и перегородило вход в дом.

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Спасатели заняты распиловкой ствола и эвакуацией фрагментов дерева.

По предварительным данным, во время падения дерева никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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