Вход в дом на Кутякова перегородило рухнувшее дерево

СЕГОДНЯ 20:30 2019-07-09T20:33:26+03:00

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Спасатели городской службы спасения Саратова в 19:25 выехали по сигналу о падении дерева в Волжский район.

ЧП произошло на улице Кутякова, во дворе дома № 4. Большее древо рухнуло после сегодняшней грозы и перегородило вход в дом.

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Спасатели заняты распиловкой ствола и эвакуацией фрагментов дерева.

По предварительным данным, во время падения дерева никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU