Вход в дом на Кутякова перегородило рухнувшее дерево
Спасатели выдвинулись на помощь жильцам
Рухнувшее дерево перекрыло вход в дом
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Спасатели городской службы спасения Саратова в 19:25 выехали по сигналу о падении дерева в Волжский район.
ЧП произошло на улице Кутякова, во дворе дома № 4. Большее древо рухнуло после сегодняшней грозы и перегородило вход в дом.
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Спасатели заняты распиловкой ствола и эвакуацией фрагментов дерева.
По предварительным данным, во время падения дерева никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU