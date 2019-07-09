В Саратове сломанное дерево повисло на проводах возле театра
Угрозу для транспорта и людей устраняли спасатели
Дерево упало после сильной грозы
Изменить размер текста:
В районе театра Драмы имени Слонова ураганным порывом ветра во время вечерней грозы 9 июля сломало целое дерево.
.
Оно не упало на проезжую часть и транспорт потому, что повисло на системе креплений и проводах трамвайных путей.
Движение по улице Слонова было временно затруднено.
.
На место выехали специалисты Облспаса, которые распилили и сняли дерево с проводов.
ИСТОЧНИК KP.RU