2019-07-09T20:23:40+03:00
Происшествия

В Саратове сломанное дерево повисло на проводах возле театра

Угрозу для транспорта и людей устраняли спасатели
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Дерево упало после сильной грозыДерево упало после сильной грозы
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В районе театра Драмы имени Слонова ураганным порывом ветра во время вечерней грозы 9 июля сломало целое дерево.

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Оно не упало на проезжую часть и транспорт потому, что повисло на системе креплений и проводах трамвайных путей.

Движение по улице Слонова было временно затруднено.

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На место выехали специалисты Облспаса, которые распилили и сняли дерево с проводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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