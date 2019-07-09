2019-07-09T20:42:30+03:00
Происшествия

Чудо спасло прохожего от рухнувшей ветви дерева в Саратове

Она упала в нескольких сантиметрах от человека, едва не задев его [видео]
Екатерина Семенова
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Упавшая от сильного ветра ветка едва не травмировала человека.

Как сообщил «КП-Саратова» очевидец, инцидент произошел вечером 9 июля, во время сильной грозы.

На 2-й Садовой, в районе дома №106Б от ветра ветка дерева сломалась и рухнула с высоты четвертого этажа. Именно в тот момент внизу проходил человек и лишь чудом его не задело. Ветка упала буквально в нескольких сантиметрах от него.

Пользователь соцсети опубликовал в группе «Саратов онлайн» видео. Он случайно заснял момент происшествия во время съемок дождя.

Рухнувшая ветка дерева едва не упала на прохожего.

- Кому-то сегодня повезло, – прокомментировал он свое видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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