Чудо спасло прохожего от рухнувшей ветви дерева в Саратове

СЕГОДНЯ 20:15 2019-07-09T20:42:30+03:00

Она упала в нескольких сантиметрах от человека, едва не задев его [видео]

Изменить размер текста: A A

Упавшая от сильного ветра ветка едва не травмировала человека.

Как сообщил «КП-Саратова» очевидец, инцидент произошел вечером 9 июля, во время сильной грозы.

На 2-й Садовой, в районе дома №106Б от ветра ветка дерева сломалась и рухнула с высоты четвертого этажа. Именно в тот момент внизу проходил человек и лишь чудом его не задело. Ветка упала буквально в нескольких сантиметрах от него.

Пользователь соцсети опубликовал в группе «Саратов онлайн» видео. Он случайно заснял момент происшествия во время съемок дождя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/719335" frameborder="0"></iframe> Рухнувшая ветка дерева едва не упала на прохожего.

- Кому-то сегодня повезло, – прокомментировал он свое видео.

ИСТОЧНИК KP.RU