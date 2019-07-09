Чудо спасло прохожего от рухнувшей ветви дерева в Саратове
Упавшая от сильного ветра ветка едва не травмировала человека.
Как сообщил «КП-Саратова» очевидец, инцидент произошел вечером 9 июля, во время сильной грозы.
На 2-й Садовой, в районе дома №106Б от ветра ветка дерева сломалась и рухнула с высоты четвертого этажа. Именно в тот момент внизу проходил человек и лишь чудом его не задело. Ветка упала буквально в нескольких сантиметрах от него.
Пользователь соцсети опубликовал в группе «Саратов онлайн» видео. Он случайно заснял момент происшествия во время съемок дождя.
Рухнувшая ветка дерева едва не упала на прохожего.
- Кому-то сегодня повезло, – прокомментировал он свое видео.
ИСТОЧНИК KP.RU