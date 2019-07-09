В Вольском районе водитель иномарки пострадал в столкновении с грузовиком
Его госпитализировали
Фото Облспаса
Изменить размер текста:
Сегодня, 9 июля, недалеко от станции Сенной в Вольском районе произошло ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, дорогу не поделили автомобиль Chevrolet Cruze и грузовик MAN под управлением 46-летнего мужчины.
Фото Облспаса
В аварии пострадал только водитель иномарки, прибывшие медики скорой помощи госпитализировали его.
Фото Облспаса
На месте работают сотрудники Облспаса, медики скорой помощи, дорожный патруль. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU