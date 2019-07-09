В Вольском районе водитель иномарки пострадал в столкновении с грузовиком

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-09T18:20:49+03:00

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Сегодня, 9 июля, недалеко от станции Сенной в Вольском районе произошло ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, дорогу не поделили автомобиль Chevrolet Cruze и грузовик MAN под управлением 46-летнего мужчины.

Фото Облспаса

В аварии пострадал только водитель иномарки, прибывшие медики скорой помощи госпитализировали его.

Фото Облспаса

На месте работают сотрудники Облспаса, медики скорой помощи, дорожный патруль. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU